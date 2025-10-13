Fırından çıkan yayaya çarpıp kaçtı: O anlar kamerada
İstanbul Bahçelievler'de motosikletin yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet çarptı.
Kaza, 9 Ekim'de Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. 48 yaşındaki Ercan A.'ya, fırından ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmek isterken plakası bulunmayan motosiklet çarptı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Ercan A., çarpmanın etkisiyle yere savrulup ağır bir şekilde yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
Karşıya geçen yaya çarptı, kaldırıma çıktı, ağacı devirdi
Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Ercan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
KAZA ANI KAMERADA
Polis ekiplerince kaçan sürücünün yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Ercan A'ya ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarpması ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.