Fırından çıkan yayaya çarpıp kaçtı: O anlar kamerada

Yayınlanma:
İstanbul Bahçelievler'de bir fırından çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul Bahçelievler'de motosikletin yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet çarptı.

Kaza, 9 Ekim'de Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. 48 yaşındaki Ercan A.'ya, fırından ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmek isterken plakası bulunmayan motosiklet çarptı.

yaya-bahcelievler-motosoiklet-carpti.png

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Ercan A., çarpmanın etkisiyle yere savrulup ağır bir şekilde yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Ercan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

bahcelievler-motosiklet-carpti-yya.png

KAZA ANI KAMERADA

Polis ekiplerince kaçan sürücünün yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Ercan A'ya ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarpması ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

