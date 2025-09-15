Firarilere Kayseri’de şafak baskını: 80 kişi yakalandı
Yayınlanma:
Kayseri’de polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 80 firari hükümlü yakalandı.
Kayseri’de polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 80 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, kentte haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve adli para cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda çeşitli suçlardan aranan 80 firari gözaltına alındı. Yakalananlardan 62’si emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, adli para cezalarını ödeyen 18 kişi serbest bırakıldı.
Öte yandan operasyon kapsamında yoklama kaçağı olduğu belirlenen 64 kişiye tebligat düzenlendi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...