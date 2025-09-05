Firari hükümlünün kaçması için jandarmaya ateş açtı

Firari hükümlünün kaçması için jandarmaya ateş açtı
Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.A.’nın yakalanması için düzenlenen operasyonda, yakını R.A., jandarma ekiplerine tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, yakalanan R.A. tutuklandı.

Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari P.A.’yı yakalamak için Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi’nde operasyon düzenledi. P.A. yan sokağa girerek kaçtı.

Ekipler sokağa yöneldiği sırada P.A’nın yakını R.A., tabancayla jandarma ekiplerine ateş ederek uzaklaştı. Kaçarken elindeki tabancayı otoparka atan R.A., yaşanan takibin ardından yakalandı. Otoparkta yapılan aramada tabanca, şarjör ve 4 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari hükümlü P.A.’nın yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

