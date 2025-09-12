Firari hükümlü Esenyurt’ta yakalandı!

İstanbul’da, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2015 yılından bu yana firari olarak aranan Veysel İ.’nin Esenyurt’ta bir adreste saklandığını belirledi. Tespit edilen adrese operasyon düzenlenirken operasyonda Veysel İ. gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Yapılan incelemelerde, hükümlünün 2010 yılında Van’da meydana gelen 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve bu cezanın kesinleştiği öğrenildi.

Hükümlü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.









