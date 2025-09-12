Fındık hırsızları cezaevine gönderildi!
Giresun'un Bulancak ilçesinde fındık çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Giresun’un Bulancak ilçesinde farklı tarihlerde gerçekleşen fındık hırsızlığı olaylarına ilişkin yürütülen çalışmada 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, üç ayrı hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Hırsızlıkları gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlik tarafından cezaevine gönderildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)
