Fındık büyüklüğünde yağdı! Zonguldak beyaza büründü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı kısa süreli etkili olsa da kenttin birçok noktası beyaza büründü.

FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE YAĞDI

Fındık büyüklüğünde yağan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. İlçe merkezinde birçok kişi bina saçaklarının altına girerken, bazı sürücüler araçlarını korumak için kapalı alanlara götürmeye çalıştı. Dolunun etkisiyle zaman zaman görüş mesafesinin azaldığını belirtti.

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Dolu yağışı, özellikle ilçenin çevre mahallelerinde kısa süreli paniğe neden oldu. Etkili olan dolu nedeniyle ağaç dallarının kırıldığı belirtildi. Dolunun ardından yolların adeta kar yağmış gibi beyaza büründüğünü görüldü