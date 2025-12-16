Filmlere taş çıkartan soygun! 40 bin dolarlık saat için deldiler

Olay, T.Y.D. (23) isimli vatandaşın ikinci el eşya satışı yapılan bir internet sitesine 40 bin dolar değerindeki saati için ilan vermesiyle başladı. Kendilerini alıcı olarak tanıtan şüpheliler, fiyatta anlaştıkları T.Y.D.'yi Bakırköy’de yeni kiraladıkları ofise davet etti.

Mağdur T.Y.D., polise verdiği ifadede ofiste yaşananları şöyle anlattı:

"Ofise girdiğimde saati inceleyen kişi çok beğendiğini ve alacağını söyledi. Telefonla birini arayarak parayı getirmesi için talimat verdi. Daha sonra 'para gelene kadar güvende olsun' diyerek saati odada bulunan bir dolaba koydu. Bir süre bekledikten sonra tuvalete gideceğini söyleyerek dışarı çıktı. Uzun süre dönmeyince şüphelendim. Dolabı açtığımda arkasında büyük bir delik olduğunu ve saatin çalındığını gördüm."

DUVARI DELİP TABELA İLE GİZLEMİŞLER

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ofis ve çevresindeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, dolabın denk geldiği duvarı önceden deldikleri ve bu deliği "Sigara içmek yasaktır" tabelasıyla kamufle ettikleri tespit edildi.

Görüntülerde, şüphelilerden birinin mağduru oyalarken diğerinin veya aynı kişinin dışarı çıkarak duvarın diğer tarafından, delik vasıtasıyla dolabın içindeki saati alıp uzaklaştığı belirlendi.

BALIKESİR'DE YAKALANDI

Polis ekiplerinin titiz takibi sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden Y.Ç. (54) İstanbul'da gözaltına alınırken, olayın diğer faili C.E.'nin (50) Balıkesir’e kaçtığı tespit edildi. Saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalanan C.E. ile birlikte, çalınan 40 bin dolar değerindeki saat de ele geçirildi. Bulunan saat, işlemlerin ardından sahibi T.Y.D.'ye teslim edildi.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Emniyetteki sorgularında C.E.'nin daha önceden 11 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç. ve C.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.