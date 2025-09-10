Feti Yıldız İnsan Hakları'nı işaret etti: Tutuklu belediye başkanları için 'hatalı uygulama' sözleri

Hikmet Çetin ile görüşen Feti Yıldız İnsan Hakları'nı işaret etti. Görüşme sırasında Çetin'de 'tutuklu başkanlar için tahliye kapısının aralandığı kanaati' uyandıran ifadelerini tutuklu belediye başkanları için 'hatalı uygulama' sözleri ile destekledi.

Eski CHP Genel Başkanı ve eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından CHP'nin tutuklu belediye başkanları için "tutuksuz yargılamadan yana" olduğunu açıklayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüştü.

Görüşmenin detaylarını aktaran Saygı Öztürk, Hikmet Çetin'in 'tutuklu başkanlar için tahliye kapısının aralandığı kanaatinde' olduğunu ifade ederken Feti Yıldız da Türkgün gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu'na konuştu.

FETİ YILDIZ İNSAN HAKLARI'NI İŞARET ETTİ

Hikmet Çetin'e belediyelere kayyum atanmasını doğru bulmadığını ifade eden Feti Yıldız "Ben başından beri tutuksuz yargılamadan yanayım. Bu konuda beyanatım var" sözleri ile dikkat çekti.

Mehmet Müftüoğlu'na yaptığı açıklama da bu beyanının altındaki hukuki temeli açıklayan Feti Yıldız, Çetin'e "Dünyanın her yerinde devletin cezalandırma hakkı ile sanığın temel hak ve özgürlüklerinin çatışma hâlinde olduğunu" söyledi.

Yargılama sırasında hatalı uygulamaların düzeltilmesi gerektiğine dikkat çeken Feti Yıldız, Hikmet Çetin'e 'zaman içinde bazı temel muhakeme ilkelerinin kabul edildiğini' anlattığını ifade ederken bu ilkelerin kaynağının sadece Anayasa olmadığını söyledi.

Pozitif hukuk ve negatif haklar üzerine Çetin ile detaylı konuştuklarını söyleyen Yıldız, 'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile' bu ilkelere bağlı olduğumuzu ifade etti.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN 'HATALI UYGULAMA' SÖZLERİ

Yıldız, Müftüoğlu'na şu bilgileri verdi:

"Hikmet Bey, kamuoyu tarafından bilinen bazı davalarda haksızlık yapıldığını belirterek, bir hukukçu olarak düşüncelerimi sordu. Ben de, dünyanın her yerinde devletin cezalandırma hakkı ile sanığın temel hak ve özgürlüklerinin çatışma hâlinde olduğunu söyledim. Yargılama sırasında hatalı uygulamaların düzeltilmesi gerektiğini çünkü; zaman içinde bazı temel muhakeme ilkelerinin kabul edildiğini anlattım. Bu ilkelerin kaynağının sadece Anayasa olmadığını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile de bağlı olduğumuzu, pozitif hukuku anlattım, negatif haklar konusuna örnekler verdim."

whatsapp-gorsel-2025-09-10-saat-08-37-04-a1ed3c01.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

