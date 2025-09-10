Fethiye'de feci kaza! 21 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 21 yaşındaki Gökdeniz Erdem hayatını kaybetti.

Saat 01.00 sıralarında Fethiye çevre yolu, Çiftlik Işıklı Kavşak'ta meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, Çiftlik yönünden oteller bölgesi istikametine doğru seyir halinde olan 74 AAB 023 plakalı otomobil ile Muğla-Fethiye istikametinde ilerleyen 45 AIZ 424 plakalı motosiklet çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde motosiklet sürücüsü Gökdeniz Erdem kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde bulunan yaralı 2 kişi ise, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Erdem'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.