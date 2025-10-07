Fenomen Mükremin Gezgin'e erişim engeli

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'in Instagram hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti sonrası, sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi.

Mükremin Gezgin'in erkek çocuklara "Ben kadınım değil mi?" dediği videolar nedeniyle suç duyurusunda bulunan Bakanlık, "hayasızca hareket" ve "müstehcenlik" gerekçesiyle yargıya başvurmuştu.

BERAAT ETMİŞTİ

"Müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etmek" suçlamasıyla kamu davası açılan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'in 3 yıla kadar hapsi istenmişti.

Gezgin ise suçlamaları reddederek, "Kendimi kadın olarak hissediyorum ve bunu söylediğimde iyi hissediyorum. Görüntüler özel olarak çekilmedi, üzerimdeki kıyafet her zaman giydiğim kıyafettir. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak mahkeme, Gezgin’in beraatine hükmetse de Instagram hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

