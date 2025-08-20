Fenomen Mika Raun'dan Şanlıurfa’da taciz iddiası

Yayınlanma:
Sosyal medya fenomeni Mika Raun, tatil için gittiği Şanlıurfa’da kaldığı otelin önünde kimliği belirsiz bir erkek tarafından tacize uğradığını iddia ederek güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, tatil için gittiği Şanlıurfa’da kaldığı butik otelin önünde taciz edildiğini öne sürdü. Raun, olay anlarını güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte sosyal medya hesabından paylaştı.

Annesi ve kız kardeşiyle birlikte memleketi Şanlıurfa’da bulunan Raun, Bıçakçılar Mahallesi’nde konakladıkları otelin yakınındaki bir bakkaldan dönerken kimliği belirsiz bir erkeğin kendisine dokunup kaçtığını iddia etti. O anlara ait görüntüleri yayımlayan Raun, yaşadıkları karşısında büyük şok yaşadığını dile getirdi.

mika-raun-taciz-iddiasi-4.jpg

mika-raun-taciz-iddiasi-5.jpg

"HALEN ELİM AYAĞIM TİTRİYOR"

Raun, paylaşımında, “Otelin kapısından içeri girerken bir kişi elini eteğimin altına sokup popoma vurdu ve kaçtı. Annem ve kız kardeşim yanımdaydı, hala elim ayağım titriyor. Yakındaki bakkaldan döndüğümüz sırada yanıma yaklaşarak tacizde bulundu. Önce bir şaka sandım ama çok büyük bir şok yaşadım. Bana yapan başkasına da yapar” ifadelerini kullandı.

Raun, olay sonrası büyük korku yaşadığını belirterek ailesiyle birlikte İstanbul’a döndüğünü söyledi.

Kaynak:DHA

