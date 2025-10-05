Felçli adamı şafak operasyonu ile gözaltına aldılar! Hastane hastane dolaştırıp cezaevine koydular

Halk TV Özel Haber/Aziz Turgut Altun

İstanbul'da 57 yaşındaki Halil İbişler, 11 Mart'ta kaynakçı olarak çalıştığı iş yerinde kaza geçirdi.

Yüksekten düşen İbişler, acil servise kaldırıldı. Acil servis raporuna göre doktor, İbişler'in beyni derin bir kanama geçirdi ve dokuz milimetre kaydı.

İbişler, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acilen ameliyata alındı.

Ameliyat sonrası 28 gün yoğun bakımda yatan İbişler'in sol tarafı felçli kaldı.

Bir ay Okan Üniversitesi Hastanesi'nde, iki üç aya yakın sürede Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavi gördü. Fakat İbişler'in felç durumu geçmedi.

9 Eylül'de Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nden İbişler için rapor düzenlendi. İbişler'i muayene eden doktor, İbişler'in ne ayakta durabildiğini ne de otururken durabildiğini ifade etti. İbişler'in kendi başına idrara gidemediği için sondalı olduğu da belirtildi.

İbişler'in kızı Şahika Işıl İbişler babasının akli melekelerinin de yerinde olmadığını, hafızasını gidip geldiğini anlattı. Doktor raporunda da epilepsi tanısı olduğu görüldü.



İbişler, tüm bunları yaşamadan önce “karşılıksız çek keşide etme” suçundan hapis cezaları almış fakat denetimlik serbestlik verilmişti.

Denetimlik serbestlikte bulunan İbişler, felçi olması nedeniyle denetimlere giremedi.

İbişler, fiziksel yeterliliği olmaması nedeniyle çağrı tebligatlarına ulaşamadı.

Bunun üzerine, İnfaz Hakimliği İbişler'in cezaevine götürülmesine karar verdi.

FELÇİ ADAMA ŞAFAK BASKINI

Kararın ardından 2 Ekim'de İbişler'in evine sabah altı sularında polis gitti. Açıkça durumunu gören polisler, şoke oldu. İbişler'in durumu nedeniyle polis, 09.00 sularına kadar evde kalıp bu skandalı engellemeye çalıştı.

Halil İbişler'in eşi Fatoş İbişler yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sabah 6.00'da polis geldi. Gözaltına vardı kapıyı açtı ve buyur ettim. Açıkçası olanı görünce onlar da cezaevine gitmemesi için elinden geleni yaptı. Ben hiç böyle tahmin etmezdim. Yani gelen, memurlar Başkomiserle görüştüler artı savcılığa haber gönderdiler. Fotoğrafını çekip gönderdiler. Savcılık kararı çıktı. Tedavisi sürdüğü için rapor alamadık. Yani vermiyordu hastane. Çünkü tedavisi sürüyor görünüyor"

Fakat polislerin insani uğraşlarına rağmen, karar nedeniyle İbişler'i hastaneye götürmek zorunda kaldılar.

FELÇİ ADAMI CEZAEVİNE GÖTÜRDÜLER

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asaf Ataseven Ek Hizmet Binası'na götürülen İbişler, avukatının aktardığına göre gerekli kontrolü sağlayacak altyapı olmaması nedeniyle Maltepe Açık Cezaevi'ne sevk edildi.

İbişler'in avukatı Murat Yurttaş, evinden gözaltına alınan müvekkilinin, 'Sedye ile çıkarılmak zorunda' olduğunu belirtip cezaevine götürüldüğünü şöyle ifade etti:

"Polis de durumu gördü aslında. Hastaneye götürüp rapor alacaklardı. Ona göre karar verilecekti ama götürdükleri hastanede uygun şekilde rapor düzenleyebilecek altyapı olmadığı için orada beklemeye başladılar.

Şimdi raporlar tamamlanmadan işlemlerin bitirilmemesini anlayabilirim. Ama, hastanede tutup hiç değilse, rapor alınması sürecinin tamamlanması gerekir"

Maltepe Açık L Tipi Cezaevi'ne ambulansla götürülürken İbişler'in eşi Fatoş İbişler de saatlerce cezaevi önünde bekledi. Cezaevi doktorunun hastane sevki kararının ardından İbişler, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Burada skandal bir olay yaşandı. Bir ay önce felçli olduğuna dair raporu olan İbişler, Lütfi Kırdar'dan tutuklu olarak ikinci kez cezaevine götürüldü.

"SENİ ŞİMDİ ÖZEL BİR HASTANEYE GÖTÜRECEKLER, BEN GELEMEYECEĞİM..."

Eşinin zihninin yerinde olmadığını belirten Fatoş İbişler, onunla çocuk gibi konuştuğunu anlattı:

"Dedim orası çok özel bir hastane. O yüzden bizi oraya almıyorlar. Seni şimdi oraya götürecek ambulans ama ben gelemeyeceğim. Çünkü özel bir hastane. Ben yarın geleceğim. Tamam dedi, tamam. Farkında değil ki"

İbişler'in kızı Şahika İbişler, babasının cezaevine götürüldüğünden haberi olmadığını ifade etti. Zihni yerinde olmadığından dolayı ona bir çocuk gibi davrandıklarını anlatan Şahika Işıl İbişler, şunları dile getirdi:

Halil İbişler, iş kazası geçirmeden önce kızının çektiği özçekim

"Farkında değil. Neyse ki farkında değil. Farkında olsa çok daha fazla çökerdi. Doktorlar zaten götürülmemesi gerektiğinden taraftardı. Hatta hastaneye direkt yatışının yapılması gerektiğini söylediler. Fakat Fatih Sultan Mehmet Hastanesi 'nde (İlk ameliyat olduğu yer) izlenmesi gerektiğinden bahsetti doktorlar.

Doktorlar zaten götürülmemesi gerektiğinden taraftardı. Hatta hastaneye direkt yatışının yapılması gerektiğini söylediler. Fakat 'nde (İlk ameliyat olduğu yer) izlenmesi gerektiğinden bahsetti doktorlar. Biz bu olaydan bir buçuk hafta önce tekrar Fatih Sultan Mehmet Hastanesi ile iletişime geçmiştik. Ameliyat günü belirlenmesi için. Onlardan telefon bekliyorduk. Hastanede yer olmadığı için. Onun üstüne bu olay oldu"

Şahika Işıl İbişler, babasının durumunun şimdi cezaevi doktoruna bağlı olduğunu söyledi. Doktorun karar vereceğini belirten Şahika Işıl İbişler şöyle konuştu:

"Şimdi cezaevine götürüldü. Cezaevi doktoruna bağlı şu anda her şey. Eğer doktor cezaevinde kalabilir derse cezaevinde kalacak. Ama işte bizde ona uygun ekipman yok. Bakıcı yok. Biz bakamayız derse Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne sevk edecekler"

POLİSİNDEN DOKTORUNA HERKES ŞOK İÇİNDE! SAVCI CEZAEVİNE GÖTÜRÜN DEMİŞ

Fatoş İbişler, eşinin maruz kaldığı bu olaya sağlık çalışanlarından polislere kadar büyük bir şaşkınlık yarattığını aktardı. Fatoş İbişler, durumun ne denli kötü olduğunu göstermek için polisin, savcıya Halil İbişler'in fotoğrafını da gönderdiğini aktardı:

"Gelen polisler şaşkın. Hastanelere gidiyoruz. Orada duyan hemşiresi doktoru şaşkın.

Fotoğrafını çekip gönderdiler. Polis gönderdi Savcı'ya. Çünkü başka polis hareket edemiyor ki. Çünkü elinde yakalanma emri var. Dursunlar, tutacaksınız, götüreceksiniz. Bu emir var. O da onunla hareket etmekle mükellef. Onlar da bir şey diyemiyorum ki artık. "

CEZAEVİ TEKERLEKLİ SANDALYEYE KOYAMAYINCA EŞİ İLE GÖRÜŞEMEDİ

Halil İbişler, 2 Ekim'den beri cezaevinde. Eşi Maltepe L Tipi Açık Cezaevi'ne gitti fakat Halil İbişler ile görüşemedi çünkü felçli İbişler'i cezaevi yönetimi, tekerlekli sandalyeye koyamadı.

ENFEKSİYONA AÇIK BİR ŞEKİLDE YAŞIYOR

Sonda ile yaşayan İbişler, durumundan dolayı da hayati risk altında. Enfeksiyona açık bir şekilde İbişler, nerede olduğu bilmeden sol taraflı felçi bir şekilde hapishanede tutuklu olarak tutuluyor.

İş kazası geçirdiği firmanın da 100 bin lira civarında parça parça bir ödeme yaptığı, o ödemeler kesilince de İbişler, tazminat davası ile de karşı karşıya olduğu öğrenildi.

İbişler'in avukatı Murat Yurttaş, yargı mercilerine İbişler'in durumunu anlatmak cezasının ertelenmesi için çaba sarf etse de başarılı olmadı. Yurttaş, hukuki mücadelesini şöyle anlattı: