Felaket Yunanistan'dan geliyor! Siklonik dalga döne döne vuracak

Yayınlanma:
Kuvvetli fırtına ve yağışa neden olacak felaket Yunanistan'dan geliyor! Ege, Akdeniz ve Marmara çevrelerinde Salı ve Çarşamba günleri etkisini artıracak siklonik dalga döne döne vuracak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunda gün içinde şiddetlenecek yağışlı ve kuvvetli fırtına için uyardı. Özellikle bu gece etkisini iyiden iyiye artıracak hava dalgası, hafta içinde yurt geneline yayılarak durmadan devam edecek.

Sel ve su baskınlarına da neden olması beklenen hava dalgasının adresi ise belli oldu. Komşudan yola çıktı geliyor.

FELAKET YUNANİSTAN'DAN GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağışlı hava etkisini bu gece itibariyle göstermeye başlayacak. İstanbul başta olmak üzere pek çok şehir sağanak yağışa teslim olacak.

felaket-yunanistandan-geliyor-siklonik-dalga-done-done-vuracak-2.jpg

Yunanistan üzerinden gelen hava dalgası yurt genelinde hakim olacak. Türkiye bu gece kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisi altında olacak. Ege, Akdeniz ve Marmara çevrelerinde Salı ve Çarşamba günleri su baskını riski yüksek görülürken uzman isimler vatandaşları dikkatli olması ve önlem alması konusunda uyardı.

felaket-yunanistandan-geliyor-siklonik-dalga-done-done-vuracak.png

Pazartesi günü mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıklar, salıdan itibaren 4-5 derece düşerken özellikle batı bölgelerde kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor.

Hafta ortasında yağışlar iç ve doğu kesimlere doğru ilerleyecek.

felaket-yunanistandan-geliyor-siklonik-dalga-done-done-vuracak.jpg

SİKLONİK DALGA DÖNE DÖNE VURACAK

Yeni haftada etkili olacak yağışlı sistemle birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşerken, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması önerildi.

felaket-yunanistandan-geliyor-siklonik-dalga-done-done-vuracak-4.jpg

Türkiye'yi etkisi altına alacak hava dalgasının siklonik yağış ve fırtına olduğunu duyuran uzmanlar şu paylaşımı yaptı:

"Siklonik yağış sisteminde 2. Dalga Geliyor! Yurdumuz pazartesi gecesi Yunanistan üzerinden gelen kuvvetli yağışlı hava dalgasının etkisine girecek. Ege, Akdeniz ve Marmara çevrelerinde Salı-Çarşamba su baskını riski yüksek! Dikkatli olun, siklonik sistemi takipteyiz..."

Siklon, atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtınadır.

yeni-proje-2025-10-06t131652-901.jpg

Siklonlar güney yarımkürede saat yönünde, kuzey yarımkürede aksi istikamette dönerler.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

