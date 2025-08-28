Feci son! Motosiklet kazası can aldı

Yayınlanma:
Hatay’ın Hassa ilçesinde, yol kenarındaki kanalete çarpan motosikletteki sürücü Abdullah Çadırlı ağır yaralanırken, arkasında oturan Ökkeş Toprak yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde, Yuvalı Mahallesi’nde meydana geldi. Abdullah Çadır’ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki kanalete çarptı. Motosikletten savrulan Abdullah Çadır ile arkasındaki Ökkeş Toprak, asfalt zemine düştü.

motosiklet-3.jpg

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Ökkeş Toprak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralı Abdullah Çadırlı ise ambulansla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

motosiklet-2.jpg

Kaynak:DHA

Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu: Zincir market devi adım adım iflasa gidiyor
Zincir market devi adım adım iflasa gidiyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Türkiye
Başarısız öğrenciler bile boşta kalmıyor! Eksi puanlarla en kritik bölümlere yerleştiler
Başarısız öğrenciler bile boşta kalmıyor! Eksi puanlarla en kritik bölümlere yerleştiler
Suriye'ye harekat mı olacak? Yaşar Güler yanıt verdi
Suriye'ye harekat mı olacak? Yaşar Güler yanıt verdi
Reşit Kibar'ın öldürüldüğü yerde keşif yapıldı
Reşit Kibar'ın öldürüldüğü yerde keşif yapıldı