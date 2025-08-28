Feci son! Motosiklet kazası can aldı
Yayınlanma:
Hatay'ın Hassa ilçesinde, yol kenarındaki kanalete çarpan motosikletteki sürücü Abdullah Çadırlı ağır yaralanırken, arkasında oturan Ökkeş Toprak yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, Yuvalı Mahallesi’nde meydana geldi. Abdullah Çadır’ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki kanalete çarptı. Motosikletten savrulan Abdullah Çadır ile arkasındaki Ökkeş Toprak, asfalt zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Ökkeş Toprak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ağır yaralı Abdullah Çadırlı ise ambulansla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak:DHA