Feci kazada otomobili görenler dondu kaldı

Çerkezköy- Kapaklı yolunun Yünsa kavşağı yakınlarında, akşam saatlerinde meydana gelen kazada, iddiaya göre A.H. idaresindeki 37 PA 369 plakalı otomobil, Yünsa kavşağına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

OTOMOBİL İKİYE AYRILDI

Kazanın şiddetiyle yolda savrulmaya başlayan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil ikiye bölünürken, otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipkeri tarafından olay yerinde yapılan sürücü, ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.H.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TRAFİK BİR SÜRE TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.