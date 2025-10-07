Feci kazada otomobili görenler dondu kaldı

Feci kazada otomobili görenler dondu kaldı
Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı. Otomobil sürücüsü, kazada yaralandı.

Çerkezköy- Kapaklı yolunun Yünsa kavşağı yakınlarında, akşam saatlerinde meydana gelen kazada, iddiaya göre A.H. idaresindeki 37 PA 369 plakalı otomobil, Yünsa kavşağına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

aydinlatma-diregine-carpan-otomobil-ikiy-952816-282848.jpg

Kamyonet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: Ölü ve yaralı varKamyonet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: Ölü ve yaralı var

OTOMOBİL İKİYE AYRILDI

Kazanın şiddetiyle yolda savrulmaya başlayan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil ikiye bölünürken, otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipkeri tarafından olay yerinde yapılan sürücü, ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.H.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

aydinlatma-diregine-carpan-otomobil-ikiy-952822-282848.jpg

TRAFİK BİR SÜRE TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
Türkiye
İrem Derici gözaltına alındı
İrem Derici gözaltına alındı
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı
36 ilde alarm verildi! Kuvvetli yağış ve fırtına zirve yaptı: Kıştan bu yana böyle harita paylaşılmadı
36 ilde alarm verildi! Kuvvetli yağış ve fırtına zirve yaptı: Kıştan bu yana böyle harita paylaşılmadı