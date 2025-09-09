Feci kaza! Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Feci kaza! Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Çanakkale’nin Çan ilçesinde TIR'a çarpan otomobildeki Gülfiye Önal (85), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Tepeköy mevkinde meydana geldi. Hafize Sezgin kontrolünü yitirdiği otomobil, Nuri Özcan yönetimindeki TIR’a yandan çarpıp refüje çıktı.

otomobil-1.jpg

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada sürücü Hafize Sezgin ve yanındaki Gülfiye Önal yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Gülfiye Önal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

otomobil-2.jpg

otomobil-3.jpg

Kaynak:DHA

