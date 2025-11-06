Fatih'te korkutan yangın: 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Fatih'te 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Draman Çeşmesi Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle çıktı.
Fatih'te iki katlı metruk binada yangın
BİNADA YAŞAYANLAR CANLARINI ZOR KURTARDI
Binada yaşayan kişiler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
YARALANAN OLMADI
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)