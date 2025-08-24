Fatih Erbakan: Halkın yüzde 45’i açlık sınırının altında

Yeniden Refah Partisi'nin Burdur il kongresine, Genel Başkan Fatih Erbakan da katıldı.

Erbakan, kongrede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün Türkiye’de halkın yüzde 45’i açlık sınırının altında gelire sahip, yüzde 85’i yoksulluk sınırının altında. 14 milyon işsizimiz var. Pazarda artık 'çıkma meyve' satışı dönemi başladı. 120 TL’ye satılan şeftalinin çıkması 75 TL, kilosu 100 TL’ye satılan elmanın çıkması 50 TL, kilosu 100 TL’ye satılan kayısının çıkması 60 TL’ye satılıyor. Çürümeye yüz tutmuş ‘çıkma’ diye tabir edilerek satılmaya başlandı. Türkiye’nin hali budur.

Açlık sınırı 27 bin TL, emekli maaşı 14 bin 400 TL.Yoksulluk sınırı 90 bin TL, asgari ücret 22 bin TL. Yoksulluk sınırının 4’te 1’i. İşte Türkiye’nin hali bu. Türkiye’de 20 milyon insan sosyal yardım alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın rakamlarına göre 4 milyon 262 bin hane sosyal yardımla ayakta kalmaya çalışıyor. Dört kişiden biri sosyal yardıma muhtaç. Neden böyle? Milletimiz tembel olduğu için mi? Allah bize nimet vermediği için mi? Hayır! Neden? Çünkü paylaşımda adalet yok. İmkân var, kaynak var ama kaynaklar canavarlara gidiyor.

Nedir o canavarlar? Faiz canavarı; İşte bu sene devlet bütçesinden iki trilyon lira, yani 50 milyar dolar faiz ödenir. Bu 50 milyar dolar, iki trilyon lira faizle 10 milyon asgari ücretliye bir sene boyunca ayda 16 bin lira fazladan maaş verilebilir, hem de işverene hiçbir yük getirmeden.

"KOLLARI SIVAYACAĞIZ VE BU ÜLKEDE PAYLAŞIMDA ADALETİ SAĞLAYACAĞIZ"

Bakın, geçtiğimiz aylarda Sinop Boyabat'ta bir bakır madeni özelleşti. 3,5 milyar liraya meşhur bir imtiyazlı holdinge madeni verdiler. MTA'nın raporuna göre burada 480 milyar liralık bakır cevheri var değerli kardeşim. 480 milyar liralık bakır madenini 3,5 milyar liraya özelleştirdiler, aradaki 477 milyar bu milletin parası bir holdingin kasasına, cebine gitmiş oldu.

Sadece bu mu? Hayır. Köprüler, otoyollar, tüneller, havalimanları, her biri maliyetinin dört misline, beş misline, on misline yapıldı. Aynı köprü, aynı havalimanı, aynı otoyol Çin'de yapılmış, Kore'de yapılmış, Japonya'da yapılmış, Türkiye'de olanın dörtte biri, beşte biri maliyetiyle. Götürüp bu kaynakları holdinglere aktarıyorlar, millete para kalmıyor.

Üçüncü canavar, kamudaki israf canavarı. Yeniden Refah Partisi olarak besmele çekeceğiz, kolları sıvayacağız ve bu ülkede paylaşımda adaleti sağlayacağız. İsrafı önleyeceğiz, haksız yere imtiyazlı holdinglere aktarılan kaynakları önleyeceğiz, faize giden trilyonlarca lirayı kurtaracağız ve milyonlarca dolarlık kaynak paketleri ile kaynak üreteceğiz."