Fatih Altaylı'nın programında pişman edecek nasılsın sorusu

Gazeteci Fatih Altaylı 95 günden bu yana Silivri'de tutuklu. Altaylı tutuklu olmasına rağmen Silivri'den gönderdiği notlar ile gündemi domine etmeye devam ediyor. Her gün yayımlanan videolara tanınmış siyasileri sanatçılar ve isimleri konuk alan Altaylı'nın programına bugün ünlü oyuncu/sanatçı Nur Sürer konuk oldu.

Altaylı'nın notlarında yine Türkiye ve dünya gündemi yer aldı. Altaylı'nın gündeme dair yorumlamalarının ardından sözü ünlü oyuncu Nur Sürer aldı. Sürer, Altaylı'nın koltuğuna oturmasının ardından kendisine 'Nasılsınız?' sorusu yöneltildi. Sürer'in bu soruya verdiği yanıt ise Türkiye gündeminin içler acısı halini oraya serdi.

VERDİĞİ CEVAP İLE PİŞMAN ETTİ

Sürer 'Nasılsınız?' sorusuna katledilen kadınlardan yoksulluk içinde çocuğunu okula gönderen aileleri, fikirleri nedeni ile hapiste olan avukatlardan siyasilere kadar örnek vererek yanıt verdi. Sürer'in yanıtı şu şekilde oldu.

-Nur Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız?