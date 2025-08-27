Fatih Altaylı, CHP'ye karşı bütün operasyonları bitirecek formülü açıkladı

2024 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından 47 yıl sonra birinci parti olan CHP, uzun zamandan bu yana belediyelerine yapılan operasyonlar ile karşı karşıya. Birçok suç gerekçe gösterilerek ve gizli tanık ifadeleri ile tutuklanan belediye başkanları arasında partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da yer alıyor.

Bu operasyonlara karşı çıkmak için meydan hareketlerine başlayan CHP, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri ile yurdun her noktasında mitingler yapmaya devam ediyor. 22 Haziran tarihinden bu yana tutuklu bulunan Fatih Altaylı, CHP'li belediyelere yapılan ve yapılacak bütün operasyonları bitirecek formülü şaka yollu olarak açıkladı.

"İZLEYENLERİ GÜLDÜREYİM BİRAZ" DİYEREK FORMÜLÜ VERDİ

"İzleyenleri güldüreyim biraz" diyerek formülü açıklayan Altaylı, bütün CHP'li belediye başkanları ve 100 kadar milletvekilinin AKP'ye geçmesi halinde bütün operasyonların biteceğini aktaran Altaylı, partinin başına da Kılıçdaroğlu'nun geçmesini önerdi.

CHP'nin yoluna 30-35 vekil ile devam etmesi ile o gün CHP'ye bütün operasyonların biteceğini ifade eden Altaylı, buna rağmen bile ekonominin düzelmeyeceğini de not olarak düştü.

Altaylı'nın 'şaka' yollu operasyonları bitirecek formül ifadeleri şu şekilde: