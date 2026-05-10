Fanatik çiftin düğünü şampiyonluk kutlamasına dönüştü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde dünyaevine giren Hüseyin Uğurlu ve Sudenaz Atağan çifti, düğün törenlerinde taraftarları olduğu Galatasaray'ın şampiyonluk haberini alarak çifte sevinç yaşadı. En mutlu günlerinde gelen bu haberle coşkuları katlanan gelin ve damat, düğün alanına ellerinde takım atkılarıyla giriş yaptı.

İlçede hayatlarını birleştirmek üzere düğün alanında bir araya gelen Hüseyin Uğurlu ve Sudenaz Atağan, nikah hazırlıkları yaptıkları sırada taraftarı oldukları Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan ettiği haberini aldı.

SALONA ELLERİNDE GALATASARAY ATKILARIYLA GİRİŞ YAPTILAR

Şampiyonluk sevincini ve evlilik heyecanını bir arada yaşayan çift, salona ellerinde Galatasaray atkılarıyla giriş yaptı. Gelin ve damadın bu coşkusuna, düğüne katılan davetliler de alkışlar ve söylenen marşlarla eşlik etti. Hem evlilik kutlamasının hem de şampiyonluk sevincinin aynı anda yaşandığı merasim, renkli anlara sahne oldu.

Genç çift, hayatlarının en mutlu gününün, tutkunu oldukları takımın şampiyonluk başarısıyla taçlanmasından dolayı büyük bir heyecan duyduklarını ifade etti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

