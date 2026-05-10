Fanatik çiftin düğünü şampiyonluk kutlamasına dönüştü

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde dünyaevine giren genç çift, düğün törenleri esnasında taraftarı oldukları Galatasaray'ın şampiyonluk haberini alarak çifte sevinç yaşadı.

İlçede hayatlarını birleştirmek üzere düğün alanında bir araya gelen Hüseyin Uğurlu ve Sudenaz Atağan, nikah hazırlıkları yaptıkları sırada taraftarı oldukları Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan ettiği haberini aldı.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

SALONA ELLERİNDE GALATASARAY ATKILARIYLA GİRİŞ YAPTILAR

Şampiyonluk sevincini ve evlilik heyecanını bir arada yaşayan çift, salona ellerinde Galatasaray atkılarıyla giriş yaptı. Gelin ve damadın bu coşkusuna, düğüne katılan davetliler de alkışlar ve söylenen marşlarla eşlik etti. Hem evlilik kutlamasının hem de şampiyonluk sevincinin aynı anda yaşandığı merasim, renkli anlara sahne oldu.

Genç çift, hayatlarının en mutlu gününün, tutkunu oldukları takımın şampiyonluk başarısıyla taçlanmasından dolayı büyük bir heyecan duyduklarını ifade etti. (AA)