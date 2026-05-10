Şelaleye giren zihinsel engelli genç boğuldu

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde bulunan Obruk Şelalesi’nde serinlemek için suya giren zihinsel engelli gençten acı haber geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki İsmail Ümit Uyanık, şelalede yüzdüğü sırada bir anda gözden kayboldu. Gencin suda kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler, bir süre sonra Uyanık’ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan engelli gencin hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerindeki incelemelerin ardından cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

