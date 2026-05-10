Samsun'da kayalıklara sıkışan yunus kurtarıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde, sahilde kayalıklara sıkışarak mahsur kalan yunus, bölgede gezintiye çıkan bir polis memuru ve babası tarafından kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bafra ilçesine bağlı Fener Köyü sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Yıldırım, babası Kemal Yıldırım ile birlikte sahilde yürüyüşe çıktı. Gezinti esnasında kayalıkların arasına sıkışmış bir yunus balığını fark eden baba ve oğul, duruma hızla müdahale etti.

SIKIŞTIĞI ALANDAN ZARAR GÖRMEDEN ÇIKARILDI

Yunus balığı, Yıldırım ve babasının çalışmaları sonucunda zarar görmeden sıkıştığı bölgeden çıkarılarak güvenli bir şekilde denize indirildi.

Samsun’da kaçakçılık operasyonu: 250 bin makaron ele geçirildi

Yeniden suya kavuşan yunus, bir süre kayalıkların etrafında yüzdükten sonra açıklara doğru ilerleyerek gözden kayboldu. (DHA)