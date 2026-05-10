Samsun'da kayalıklara sıkışan yunus kurtarıldı

Samsun'da kayalıklara sıkışan yunus kurtarıldı
Yayınlanma:
Samsun’un Bafra ilçesi sahilinde yürüyüşe çıkan baba, oğul kayalıklara sıkışarak mahsur kalan bir yunus balığını son anda fark etti. İkilinin çabasıyla sıkıştığı yerden yara almadan çıkarılan yunus, yeniden denize bırakıldı.

Samsun’un Bafra ilçesinde, sahilde kayalıklara sıkışarak mahsur kalan yunus, bölgede gezintiye çıkan bir polis memuru ve babası tarafından kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bafra ilçesine bağlı Fener Köyü sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Yıldırım, babası Kemal Yıldırım ile birlikte sahilde yürüyüşe çıktı. Gezinti esnasında kayalıkların arasına sıkışmış bir yunus balığını fark eden baba ve oğul, duruma hızla müdahale etti.

SIKIŞTIĞI ALANDAN ZARAR GÖRMEDEN ÇIKARILDI

Yunus balığı, Yıldırım ve babasının çalışmaları sonucunda zarar görmeden sıkıştığı bölgeden çıkarılarak güvenli bir şekilde denize indirildi.

Samsun’da kaçakçılık operasyonu: 250 bin makaron ele geçirildiSamsun’da kaçakçılık operasyonu: 250 bin makaron ele geçirildi

Yeniden suya kavuşan yunus, bir süre kayalıkların etrafında yüzdükten sonra açıklara doğru ilerleyerek gözden kayboldu. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Türkiye
İçişleri Bakanı'ndan 'sokak köpekleri' açıklaması: 6 aya kadar kalmayacak
İçişleri Bakanı'ndan 'sokak köpekleri' açıklaması: 6 aya kadar kalmayacak
7 bin yaşlı huzurevi sırasından elendi
7 bin yaşlı huzurevi sırasından elendi
AKP'li belediye hediyeye acımadı: Takı setlerine 12.5 milyon lira
AKP'li belediye hediyeye acımadı: Takı setlerine 12.5 milyon lira