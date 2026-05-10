Düzce'de rafting turu ölümle bitti

Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı'nda rafting yaptıkları botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak suda kaybolan 35 yaşındaki Cansu Engin Çamur, hayatını kaybetti. Çamur'un cansız bedeni, olay yerinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Cumayeri ilçesi Esentepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Melen Çayı'nda düzenlenen rafting turuna katılan ve içerisinde Cansu Engin Çamur'un da bulunduğu 7 kişilik bot, seyir halindeyken devrildi. Bottaki yolcular suya düşerken, akıntıya kapılan Çamur kısa sürede gözden kayboldu.

10 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye hızla AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan kadını bulmak amacıyla hem rafting botlarıyla su üzerinden hem kıyı şeridinden kapsamlı bir arama çalışması başlattı.

Yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde, botun devrildiği noktadan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Gümüşoluk köyü sınırlarındaki Melen Barajı seti önünde Cansu Engin Çamur'un cansız bedenine ulaşıldı.

Arama kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan Çamur'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Akçakoca Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. (DHA)