'Faiz haram' diyerek bankaya yatırmadılar: Milyonlarca lira dolandırıldılar!

Kapalıçarşı’daki bir kuyumcunun, aralarında muhafazakâr camiadan en az 200 kişinin bulunduğu birçok ismi ‘ponzi sistemiyle’ dolandırdığı iddia edildi. Dolandırıcılık mağduru isimlerin 'Faiz haram' diyerek birikimlerini söz konusu kuyumcuya verdiği belirtildi.

İstanbul Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir kuyumcunun, çok sayıda kişiyi “yüksek kazanç” vaadiyle dolandırdığı öne sürüldü.

Aralarında muhafazakâr camianın tanınan isimlerinin ve iktidara yakın bazı kişilerin de bulunduğu mağdurların, “faiz haram” diyerek bankalara yatırmadıkları birikimlerini söz konusu kuyumcuya teslim ettikleri öğrenildi.

İddiaya göre, kuyumcu İ.S. ve ortakları, yaklaşık altı yıl boyunca yüzlerce kişiyi “faizsiz kazanç” vaadiyle sisteme dahil etti. Ancak bu yapı, klasik bir ‘ponzi sistemi’ gibi işledi ve sonunda çöktü.

4 KİLO ALTININI KAPTIRDI

Mağdurlar arasında İskenderpaşa Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen, dini sohbetleriyle tanınan Prof. Dr. Ömer Miraç Yaman da bulunuyor. AKP’ye yakın Ensar Vakfı gibi kuruluşlarda görev alan Yaman, geçen yıl savcılığa suç duyurusunda bulunarak, “4 kilogram altın kaptırdığını” belirtti.

Yaman suç duyurusunda, “Kapalıçarşı’daki İ.S. isimli kuyumcunun sahipleri, muhafazakâr insanların faizden kaynaklı olarak bankalarda yatırım yapmaktan kaçınmasını fırsat bilerek yüzlerce kişiyi dolandırdı. Bütün mağdurlar dini hassasiyet sahibi kişilerden oluşuyor. Bunun nedeni İslam dinine göre faizin haram olmasıdır” dedi.

'FAİZ HARAM' DEDİLER

Savcılığa yansıyan ifadelerde, dolandırıcılığın temelinde “dini duyguların istismarı” olduğu belirtildi. Şikâyet dilekçelerinde, “Bankaların faiz sistemiyle çalışmasından dolayı İslam dinine göre haram olması gibi duyguların vatandaşlarda oluşturduğu hassasiyet istismar edildi” denildi.

Kaynak:BirGün

Türkiye
