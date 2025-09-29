Faciadan dönüldü: TIR'ın kupası viyadükte asılı kaldı!

Yayınlanma:
İzmir Bornova’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen TIR’ın kupası viyadükte asılı kalırken, sürücü İrfan Öngen (48) yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ankara Caddesi 4 Sanayi Üst Viyadüğü'nde meydana geldi. Bornova'dan Alsancak Limanı yönüne giden İrfan Öngen’in kullandığı taş yüklü TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

TIR'ın kupası viyadüğe asılı kalırken, şoför Öngen ise yaralandı.

devrilen-tir-1.jpg

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR şoförü İrfan Öngen, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

devrilen-tir-3.jpg

Muğla'da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi!Muğla'da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi!

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU!

Öngen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan İrfan Öngen’in durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle Bornova'dan Konak yönüne uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen TIR'ın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlattı

Kaynak:DHA

