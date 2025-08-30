Fabrika müdürü mühendisi öldürüp dondurma dolabına sakladı! Çalışanlarına da taşıttı

Aksaray’da kaybolan emekli mühendis Tekin Atılgan’ın işçi olarak çalıştığı dondurma fabrikasında müdür tarafından katledildiği öğrenildi. Müdür, Atılgan'ın cesedini buzdolabına koyup dondurma ile kapladı. Müdür, cesedin olduğu dolabı da fabrika çalışanlarına taşıttı. Müdür, ardından da yol kenarında dolabı yaktı. Dondurma kaplı olması nedeniyle Atılgan'ın cesedi zarar görmedi.

