Fabrika müdürü mühendisi öldürüp dondurma dolabına sakladı! Çalışanlarına da taşıttı

Aksaray’da kaybolan emekli mühendis Tekin Atılgan’ın işçi olarak çalıştığı dondurma fabrikasında müdür tarafından katledildiği öğrenildi. Müdür, Atılgan'ın cesedini buzdolabına koyup dondurma ile kapladı. Müdür, cesedin olduğu dolabı da fabrika çalışanlarına taşıttı. Müdür, ardından da yol kenarında dolabı yaktı. Dondurma kaplı olması nedeniyle Atılgan'ın cesedi zarar görmedi.

Aksaray’da iki evlilik yapıp boşanan, iki çocuk babası emekli Jeoloji Mühendisi Tekin Atılgan’dan 17 Ağustos’ta haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan Asayiş Şube ekipleri, Atılgan’ın otomobilini terk edilmiş halde buldu. İncelemelerde, Atılgan’ın çalıştığı dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde’nin Altunhisar ilçesine doğru gittiği belirlendi.

aksaray-kayip-jeoloji-muhendisini-mudu-888589-264020.jpg
54 yaşındaki emekli Jeoloji Mühendisi Tekin Atılgan

Polis, Altunhisar yakınlarında yol kenarında bırakılmış bir dondurma dolabını fark etti. Dolabın içi açıldığında Tekin Atılgan’ın cansız bedeni bulundu.

Soruşturma kapsamında, fabrikanın müdürü 29 yaşındaki Yaşar Can Kahya’nın 18 Ağustos’ta dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan Mühendis Atılgan’ı işten çıkardığı, iki gün sonra Atılgan’ın yeniden iş yerine gittiği tespit edildi. Kayseri’de yakalanan Kahya, sorgusunda cinayeti işlediğini kabul etti.

aksaray-kayip-jeoloji-muhendisini-mudu-888549-264020.jpg

CESEDİN ÜZERİNİ DONDURMA İLE KAPATMIŞ BİR DE ÇALIŞANLARINA TAŞITMIŞ

Kahya ifadesinde, 20 Ağustos’ta Atılgan ile tartıştıklarını, kavga sırasında tabancayla öldürdüğünü söyledi. Cesedi dondurma dolabına koyarak üstünü dondurmayla kapattığını, ertesi gün çalışanlarına dolabı araca yüklettiğini, Altunhisar’da yol kenarına bırakıp ateşe verdiğini anlattı. Cesedin dondurmalar nedeniyle zarar görmediği belirlendi.

aksaray-kayip-jeoloji-muhendisini-mudu-888551-264020.jpg

Aksaray’a getirilen ve işlemleri tamamlanan Yaşar Can Kahya, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

