Fabrika müdürü mühendisi öldürüp dondurma dolabına sakladı! Çalışanlarına da taşıttı
Aksaray’da iki evlilik yapıp boşanan, iki çocuk babası emekli Jeoloji Mühendisi Tekin Atılgan’dan 17 Ağustos’ta haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan Asayiş Şube ekipleri, Atılgan’ın otomobilini terk edilmiş halde buldu. İncelemelerde, Atılgan’ın çalıştığı dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde’nin Altunhisar ilçesine doğru gittiği belirlendi.
Polis, Altunhisar yakınlarında yol kenarında bırakılmış bir dondurma dolabını fark etti. Dolabın içi açıldığında Tekin Atılgan’ın cansız bedeni bulundu.
Soruşturma kapsamında, fabrikanın müdürü 29 yaşındaki Yaşar Can Kahya’nın 18 Ağustos’ta dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan Mühendis Atılgan’ı işten çıkardığı, iki gün sonra Atılgan’ın yeniden iş yerine gittiği tespit edildi. Kayseri’de yakalanan Kahya, sorgusunda cinayeti işlediğini kabul etti.
CESEDİN ÜZERİNİ DONDURMA İLE KAPATMIŞ BİR DE ÇALIŞANLARINA TAŞITMIŞ
Kahya ifadesinde, 20 Ağustos’ta Atılgan ile tartıştıklarını, kavga sırasında tabancayla öldürdüğünü söyledi. Cesedi dondurma dolabına koyarak üstünü dondurmayla kapattığını, ertesi gün çalışanlarına dolabı araca yüklettiğini, Altunhisar’da yol kenarına bırakıp ateşe verdiğini anlattı. Cesedin dondurmalar nedeniyle zarar görmediği belirlendi.
Aksaray’a getirilen ve işlemleri tamamlanan Yaşar Can Kahya, bugün adliyeye sevk edildi.