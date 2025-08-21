'Ey gafiller' diyerek Diyanet'in skandal hutbesini savunmuştu: Erdoğan'ın başdanışmanı hakkında suç duyurusu

Diyanet’in kadınların miras hakkına yönelik hutbesi tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral "Ey gafiller" diyerek eleştirilere sert çıkarken, Saral'ın açıklamaları hakkında Laiklik Meclisi suç duyurusunda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tepki çeken Cuma hutbeleriyle eleştirilerin odağında. Yakın zamanda kadınların miras hakkını hedef alan Diyanet'in hutbesi eleştirilere neden oldu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yaparak Diyanet'i eleştirenlere karşı sert açıklamalarda bulundu.

"EY GAFİLLER" DİYEREK SERT ÇIKTI

Saral'ın paylaşımında, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı Cuma hutbelerine malum zihniyet saldırıp veryansın ediyor. Ey gafiller! İslam dini sizin keyfinize göre eğip bükebileceğiniz bir din değildir, bunu o kalın kafalarınıza iyice kazıyın! Rabbimizin gönderdiği hidayet rehberi Kur’an-ı Kerim apaçık hakikatleri her ayetiyle ortaya koymuşken sizler buna kulaklarınızı tıkıyor, gözlerinizi kapatıyor, delalet üzere karanlığınızı yaşıyorsunuz. Allah’ın hükümleri kıyamete kadar baki kalacak; ne siz ne de sizin kirli emelleriniz bu hakikati karartamayacak!" denildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Laiklik Meclis'i Saral'ın bu sözlerini yargıya taşıyarak suç duyurusunda bulundu. Laiklik Meclisi'nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Diyanet’in Anayasa’nın 2. maddesindeki laiklik ilkesi, 24. maddesindeki inanç ve ibadet özgürlüğü ve 136. maddesindeki anayasal dayanak çerçevesinde hareket etmekle yükümlü olduğu belirtildi. Diyanet’in bu maddeler doğrultusunda çıkartılan 633 sayılı yasaya aykırı davranmaması gerektiği de ifade edildi.

