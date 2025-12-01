Evrensel Gazetesi'ne silahlı saldırıya tahliye kararı

Evrensel Gazetesi’nin İzmir Bürosu’na 13 Ağustos gecesi düzenlenen silahlı saldırının davası görüldü.

Mahkeme daha önce gazeteye 10 el ateş eden İsa Can Biler'in tutukluluğunun devamına, Biler'i olay yerine kendi aracı ile getiren İbrahim Halil Yapıcı ile ilgili adli kontrol kararını kaldırdı ancak yurt dışına çıkış yasağı kararı vermişti.

Mahkeme azmettirme iddialarının araştırılması için ise dosyayı savcılığa göndermiş ikinci duruşma tarihini 1 Aralık 2025 olarak belirlemişti.

EVRENSEL GAZETESİ'NE SİLAHLI SALDIRIYA TAHLİYE KARARI

Evrensel Gazetesi İzmir bürosuna yönelik silahlı saldırıya ilişkin görülen davanın erteleme duruşması görüldü.

Saldırıyı gerçekleştiren sanık İsa Can Biler hakkında tahliye kararı verildi.