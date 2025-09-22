Evlilik 'şakası' 1 yıl 3 ay hapisle bitti

Sosyal medya üzerinden yapılan ve "şaka" olarak nitelendirilen bir eylem, ağır bir hukuki sonuçla noktalandı. Aydın'da bir kişi, arkadaşına ait telefon numarasını, altına "selam ben ciddi evlilik istiyorum, ciddi olanlar arasın" yazarak bir Instagram profilinde paylaştı. Bu paylaşım, sanık için 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla sonuçlanan bir hukuk sürecini başlattı.

"ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL"

Mağdurun şikayeti üzerine açılan davada, yerel mahkeme sanığın beraatine karar verse de üst mahkemeler aynı görüşte değildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, eylemin bir "şaka" değil, TCK'da açıkça tanımlanan "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçu olduğuna karar verdi ve sanığı mahkum etti.

OY BİRLİĞİYLE ONANDI

Sanığın son umudu olan Yargıtay da bu kararı destekledi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, bir kişinin telefon numarası gibi kişisel bir verisinin, rızası dışında bu şekilde yayılmasının cezasız kalamayacağını belirtti. Daire, sanığa verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı.