Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın

Yayınlanma:
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 18 Eylül Perşembe günü İstanbul'un Avrupa yakasındaki 22 ilçede meydana gelecek planlı elektrik kesintilerini duyurdu. Megakentte her gün bakım ve onarım çalışmalarından dolayı elektrik kesintileri yaşanıyor. Yer yer 8 saati bulabilecek olan kesintilere ilişkin detaylar haberimizde...

İstanbul’un Avrupa yakasındaki 22 ilçede, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ) resmi kesinti programına göre belirli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kapsamda bu gece yarısından itibaren Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerindeki bazı noktalarda planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.

BEDAŞ, her gün düzenli olarak kesintilerin yaşanacağı ilçeleri ve detayları internet sitesinde paylaşıyor. 18 Eylül 2025 Perşembe günü, saat 00.00 itibariyle başlayacak olan kesintilerle ilgili, bütün detaylar haberimizde.

Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

İşte ilçe ilçe tüm detaylar...

arnavutkoy.jpg

avcilar.jpg

avcilar-2.jpg

avcilar-3.jpg

avcilar-4.jpg

avcilar-5.jpg

bagcilar.jpg

bahcelievler.jpg

bahcelievler-2.jpg

bahcelievler-3.jpg

bakirkoy.jpg

basaksehir.jpg

basaksehir-2.jpg

basaksehir-3.jpg

besiktas.jpg

beylikduzu.jpg

buyukcekmece.jpg

buyukcekmece-2.jpg

buyukcekmece-3.jpg

buyukcekmece-4.jpg

buyukcekmece-5.jpg

buyukcekmece-6.jpg

atalca.jpg

esenler.jpg

esenyurt.jpg

esenyurt-2.jpg

esenyurt-3.jpg

esenyurt-4.jpg

esenyurt-5.jpg

esenyurt-6.jpg

eyupsultan.jpg

eyupsultan-2.jpg

eyupsultan-3.jpg

fatih.jpg

gungoren.jpg

gungoren-2.jpg

kagithane.jpg

kagithane-2.jpg

kagithane-3.jpg

kucukcekmece.jpg

kucukcekmece-2.jpg

kucukcekmece-3.jpg

kucukcekmece-4.jpg

sariyer.jpg

sariyer-2.jpg

sariyer-3.jpg

sariyer-4.jpg

sariyer-5.jpg

sariyer-6.jpg

sariyer-7.jpg

sariyer-8.jpg

sariyer-9.jpg

silivri.jpg

silivri-2.jpg

silivri-3.jpg

silivri-4.jpg

silivri-5.jpg

silivri-6.jpg

silivri-7.jpg

silivri-8.jpg

silivri-9.jpg

sultangazi.jpg

isli.jpg

isli-2.jpg

zeytiburnu.jpg

zeytiburnu-2.jpg

zeytiburnu-3.jpg

zeytiburnu-4.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

