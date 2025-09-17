Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın

İstanbul’un Avrupa yakasındaki 22 ilçede, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ) resmi kesinti programına göre belirli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kapsamda bu gece yarısından itibaren Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerindeki bazı noktalarda planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.

BEDAŞ, her gün düzenli olarak kesintilerin yaşanacağı ilçeleri ve detayları internet sitesinde paylaşıyor. 18 Eylül 2025 Perşembe günü, saat 00.00 itibariyle başlayacak olan kesintilerle ilgili, bütün detaylar haberimizde.

Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

İşte ilçe ilçe tüm detaylar...