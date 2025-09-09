Evinin yandığını en son o öğrendi

Antalya'nın Kepez Sanime ev işlerini bitirdikten sonra bahçesindeki çamaşırları toplamak için dışarı çıktı. Evinin arka tarafından dumanlar yükseldiğini fark eden Bakırcı durumu, "Arkada çöp yakıldığını düşündüm" diyerek önemsemedi fakat işini bitirip eve yöneldiğinde ise acı gerçekle yüzleşti. Yanan çöpler değil, kendi eviydi.

Alevleri ve yoğun dumanı gören Bakırcı, panikle bağırarak komşularından yardım istedi ve hemen itfaiyeye haber verdi. Bir komşusu hortumla ilk müdahaleyi yapmaya çalışsa da alevler kontrol altına alınamadı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren yoğun bir çalışmanın ardından yangını söndürmeyi başardı.

Yangın sonrası iki oda kullanılamaz hale gelirken, yatak odasındaki eşyalar tamamen yandı. Gözyaşları içinde evinin halini anlatan Sanime Bakırcı, "Telde çamaşırlarım vardı, onları topladım. O esnada dumanı gördüm ama çöp sandım. İçeriye girecek durum kalmamıştı. Büyük zararım var, evde her şey yandı" dedi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.