Evini ateşe verdi: Alkollü adam hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 48 yaşındaki Murat K. bilinmeyen bir sebeple evini ateşe verdi. Yoğun dumandan etkilenen adam ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

EVİNİ ATEŞE VERDİ

Saat 01.00 sıralarında alkollü olduğu öne sürülen Murat K., henüz belirlenemeyen bir nedenle Yeşilova Mahallesi Erbil Sokak'taki evini ateşe verdi. Alevleri gören mahalleli panik halinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Emekli polis kahvehaneyi bastı! 2 ölü 2 yaralı

48 YAŞINDAKİ ADAM HASTANELİK OLDU

Tek başına yaşadığı ve geçimini karton toplayarak sağladığı öğrenilen Murat K., yoğun dumandan etkilenerek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan hakkında soruşturma başlatılan yangın kısa süre içinde büyümeden söndürüldü.