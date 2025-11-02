Evini ateşe verdi: Alkollü adam hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Murat K. evini ateş verdi. Alkollü olduğu öne sürülen adam hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 48 yaşındaki Murat K. bilinmeyen bir sebeple evini ateşe verdi. Yoğun dumandan etkilenen adam ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Saat 01.00 sıralarında alkollü olduğu öne sürülen Murat K., henüz belirlenemeyen bir nedenle Yeşilova Mahallesi Erbil Sokak'taki evini ateşe verdi. Alevleri gören mahalleli panik halinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tek başına yaşadığı ve geçimini karton toplayarak sağladığı öğrenilen Murat K., yoğun dumandan etkilenerek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan hakkında soruşturma başlatılan yangın kısa süre içinde büyümeden söndürüldü.

Kaynak:DHA

