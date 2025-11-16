Evine gelen kişiyi baltayla öldürmüştü: Saldırgan tutuklandı

Evine gelen kişiyi baltayla öldürmüştü: Saldırgan tutuklandı
Yayınlanma:
Şırnak’ta evine gelen Ömer Kayar’ı çıkan tartışmada balta ile başına vurup öldüren, bir kadını da yaralayan Ramazan Nur Güneş, tutuklandı.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Vilayet Bulvarı’nda meydana geldi.

Tartıştığı kişiyi baltayla öldürdü!Tartıştığı kişiyi baltayla öldürdü!

KADINI BIÇAKLA YARALAYIP ERKEĞİ BALTAYLA ÖLDÜRÜP KAÇTI

Ramazan Nur Güneş ile evine gelen Ömer Kayar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Güneş, evde bulunan kadını bıçakla yaraladıktan sonra balta ile Ömer Kayar’ın başına vurup kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Kayar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kadın ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kadının tedavisi devam ederken, Kayar’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ramazan Nur Güneş’i Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

