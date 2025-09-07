Evinde ölü bulunan genç iş kadını toprağa verildi

Isparta'da güzellik merkezi sahibi olan 32 yaşındaki Buket Gülver'in ani ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Genç kadının, evinden çıkmaya hazırlandığı bir anda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Olaylar zinciri, dün Ayazmana Mahallesi'nde yaşayan Buket Gülver'den bir süredir haber alamayan yakınlarının endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle başladı. Saat 17.00 sularında ihbar üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, kapıyı açtıklarında genç kadını hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Buket Gülver'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Genç kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Buket Gülver için Emre Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede, Buket Gülver'in ailesi, arkadaşları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ardından Gülver'in cenazesi, Gülcü Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

"EVDEN ÇIKMAK ÜZEREYKEN KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ"

Acı olayın en yürek yakan detayını ise Buket Gülver'in ablası Ayşe Gülver Ünlü paylaştı. Kardeşinin cansız bedenini kendisinin bulduğunu belirten Ünlü, sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kardeşimi ben buldum. Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Evden çıkmak üzereyken kalp krizi geçirmiş. Sevenlerinden tek isteğim dua."