Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti!

Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Karabörk Köyü’nde meydana gelen korkunç olayda, tek başına yaşayan 47 yaşındaki Ahmet Kayacı'ya ait tek katlı evde, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa süre içinde tüm evi sararken yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AHMET KAYACI HAYATINI KAYBETTİ!

Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ahmet Kayacı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'de fabrika yangını: Gökyüzünü karabulut gibi kapladı

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Kayacı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.