Evdeki korkunç koku acı gerçeği ortaya çıkardı: Resim öğretmeninin şüpheli ölümü

Olay, 1 Kasım Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki üç katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Yaklaşık 10 gün önce Kayseri'den Antalya'ya gelerek evine yerleşen Onur Doker'den haber alamayan annesi Fatma Bektaş, endişelenerek Antalya'ya doğru yola çıktı. Sabah saatlerinde kente ulaşan ve oğlunun evine girmeyi başaramayan anne, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin merdiveniyle pencereden içeri giren polis, Onur Doker'i yerde hareketsiz halde buldu.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Dairedeki yoğun koku nedeniyle içeri giren ekipler, kısa süre sonra dışarı çıkmak zorunda kaldı. Olay yerine çağrılan bir çilingir yardımıyla dairenin kapısı açıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Onur Doker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin, ölümü şüpheli olarak değerlendirmesi üzerine olay yeri inceleme, cinayet büro amirliği ve suç araştırma ekipleri de dairede detaylı bir inceleme başlattı. Ekiplerin çalışması sırasında dışarıda bekleyen anne Fatma Bektaş, telefonla görüştüğü yakınlarına, "Onur 6-7 gün önce ölmüş. Ben polisi gönderirdim. Neden beni göndermediniz, beni yaktınız. Ocağım yandı. Mahvoldum. Onur'um gitti. Oğlum gitti" diyerek feryat etti.

ÇÜRÜYEN CESET NEDENİYLE DNA TESTİ YAPILDI

Yapılan incelemelerin ardından Onur Doker'in cansız bedeni, otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeyi teslim almak için morga giden anne Fatma Bektaş'tan, cesedin çürümüş olması nedeniyle kimlik doğrulaması için DNA örneği alınması gerektiği bilgisi verildi. DNA örneği veren anne, test sonuçlarının çıkmasını bekledi. Bugün sabah saatlerinde tekrar morga gelen Fatma Bektaş, işlemlerin tamamlanmasının ardından üç gün sonra oğlunun cenazesini teslim alabildi. Cenaze, defnedilmek üzere memleketi Kayseri'ye götürüldü.

YENİ GÖREVİNE GİTMEMİŞTİ

Yapılan araştırmada, hayatını kaybeden Onur Doker'in resim öğretmeni olduğu ve Kayseri'ye atamasının yapılmasına rağmen yeni görevine başlamadığı öğrenildi.