Evde çıkan yangına bahçe hortumuyla müdahale etti

Girelli Mahallesinde bugün saat 14.00 sıralarında, Erol Sırçak'a ait iki katlı evin üst katında yangın çıktı. Alevler üst katı kısa sürede tamamen sardı.

Evde çıkan yangında eski muhtar hayatını kaybetti

İTFAİYE GELENE KADAR BAHÇE HORTUMUYLA MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri de kendi imkanlarıyla alevlere müdahalede bulundu.

ÜST KAT KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerin de gelmesiyle alevler, 1 saatte söndürüldü. Yangında ikinci kat kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırıldığı bildirildi.