Ev sahibi, kiracısını 'şofben' tartışmasında öldürdü

Olay, dün ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası’nda meydana geldi. Ev sahibi Yener Rüzgar, 4 yıldır kiracısı olan Hüseyin Başak’tan bozulan şofben için 500 TL para istedi. Başak, şofbeni kullanmadığını belirterek parayı vermek istemedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Yener Rüzgar ile eşi Nurhan Rüzgar, sopa ve demir levye kullanarak Hüseyin Başak’a saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.

KARI-KOCA ÇİFT TUTUKLANDI

Başak, darp edildikten sonra yere yığıldı. Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Başak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kaçan çift, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Hüseyin Başak’ın cenazesi, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldükten sonra işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak toprağa verildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.