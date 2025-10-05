Etek giydiği için genç kadına saldıran şahıs gözaltında

Yayınlanma:
Kocaeli İzmit'te bir kadın, etek giydiği için başka bir kadına saldırdı. Genç kadın, saldırıya uğradığı belirterek şikayetçi oldu. Etek giydiği kadın fiziki müdahalede bulunan şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki olay İstiklal Caddesi üzerindeki bir mağazanın önünde yaşandı.

Bir üniversite öğrencisi sokakta yürürken, V.D. isimli bir kadın tarafından durduruldu. İddiaya göre V.D., genç kızın eteğini tutarak tepki gösterdi. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüştü.

universiteli-kizin-etegini-tutarak-tepki-948505-281635.jpg

Mağazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anlar sonrası genç kız, Saraybahçe Polis Merkezi’ne giderek "sözlü taciz ve darp" gerekçesiyle şikâyetçi oldu.

universiteli-kizin-etegini-tutarak-tepki-948502-281635.jpg

SAVUNMASI BU OLDU!

Şikâyet üzerine harekete geçen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, V.D.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifade veren V.D., genç kızın iç çamaşırının göründüğünü ve bu nedenle uyarıda bulunduğunu öne sürdü. Tartışmanın ise kendisine küfredilmesi üzerine çıktığını savundu.

universiteli-kizin-etegini-tutarak-tepki-948503-281635.jpg

V.D.’nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

