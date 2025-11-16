Esnaftan öğretmenlere özel indirim

Yayınlanma:
Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB), 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında öğretmenlere özel indirim kampanyası başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde yapılan kampanya ile öğretmenlerle mesleki dayanışmayı güçlendirmek ve mesleğin toplumdaki saygınlığını artırmak hedefleniyor.

"ESNAFIMIZLA KAMPANYAYA DESTEK VERİYORUZ"

Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fehmi Erdem, kampanyanın İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’in girişimleriyle hayata geçtiğini belirterek, "Tüm öğretmenlerimizin gününü şimdiden kutluyorum. Öğretmenlik kutsal bir meslek. Biz de bu saygının bir yansıması olarak esnafımızla kampanyaya destek veriyoruz. Katkı sunan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"ÖĞRETMENLERİMİZE DUYDUĞUMUZ ŞÜKRANI İFADE ETMEMİZİN EN ÖZEL GÜNÜDÜR"

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ise kent esnafının duyarlılığına teşekkür ederek, "Öğretmenler, kadim değerlerimizi çocuklarımıza aktaran, onları geleceğin şartlarına hazırlayan ve Türkiye Yüzyılı’nı inşa eden kahramanlardır. 24 Kasım, öğretmenlerimize duyduğumuz şükranı ifade etmemizin en özel günüdür" diye konuştu.

Protokolün imza törenine BESOB Başkanı Fehmi Erdem, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan İnanç ve BESOB Genel Sekreteri Hüseyin Satan katıldı.

Kaynak:ANKA

