Esnafa ‘5 TL’ siftah parası

Geçtiğimiz hafta Muratpaşa İlçesi Üçgen Mahallesinde esnaf ziyareti yapan Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanlığı, ziyaret esnasında içinde ‘5 TL’ bulunan zarfları esnafa dağıttı.

“SİFTAH BİZDEN, BEREKET ALLAH’TAN”

Antalya Ülkü Ocaklarının etkinlikte dağıttığı zarfın içerisinde ‘5 TL’ siftah parasının yanı sıra, bir Ülkü Ocakları tanıtım broşürü ile etkinliğin tanıtımını yapan bir metin yer aldı. Dağıtılan metinde şu ifadeler yer aldı:

“SİFTAH BİZDEN

BEREKET ALLAH’TAN

Hak ile Sabır dileyip, bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp, bizi geçen bizdendir.

Elin, kapın, sofran herkese açık olsun anlayışıyla, Ahilik kültürünü yaşatan esnafımıza,

bereketli bol kazançlar diliyorum.

Ülkü Ocakları

Antalya İl Başkanlığı”

ESNAF TEPKİLİ

Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanlığı’nın yaptığı ziyarette dağıtılan ‘5 TL’ siftah parasına tepki gösteren Üçgen Mahallesi esnafı, “En yüksek para birimi olan 200 TL’nin pula döndüğü bu ekonomik ortam ‘5 TL’ siftah parası dağıtmak, esnafla dalga geçmektir.” dedi.