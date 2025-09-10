Esnaf kavgasında traktörler konuştu: 1 kişi tutuklandı

Erzurum'da esnaf arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili mobilya dükkanına traktörle giren zanlı tutuklandı.

Kurtuluş Mahallesi Şehit Selami Aslan Sokak'taki esnaflar arasında çıkan ve E.H. (23) K.B. (42) ile C.H'nin (44) yaralandığı kavgada mobilya dükkanına traktörle giren ve tedavisinin ardından gözaltına alınan K.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Şehit Selami Aslan Sokak'taki mobilyacıda çalışan C.H. ile yan dükkandaki ayakkabıcı K.B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve E.H, K.B. ve C.H. yaralanmıştı.

K.B'nin kavga sonrası mobilya dükkanına traktörle girmesiyle iş yerinin camları ile kapısı kırılmıştı.