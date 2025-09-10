Esnaf kavgasında traktörler konuştu: 1 kişi tutuklandı

Esnaf kavgasında traktörler konuştu: 1 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Erzurum'da esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Kavgada traktörle mobilya dükkanına girilmesi sonucu iş yerinin kapı ve camları kırıldı. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Erzurum'da esnaf arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili mobilya dükkanına traktörle giren zanlı tutuklandı.

Kurtuluş Mahallesi Şehit Selami Aslan Sokak'taki esnaflar arasında çıkan ve E.H. (23) K.B. (42) ile C.H'nin (44) yaralandığı kavgada mobilya dükkanına traktörle giren ve tedavisinin ardından gözaltına alınan K.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Şehit Selami Aslan Sokak'taki mobilyacıda çalışan C.H. ile yan dükkandaki ayakkabıcı K.B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve E.H, K.B. ve C.H. yaralanmıştı.

K.B'nin kavga sonrası mobilya dükkanına traktörle girmesiyle iş yerinin camları ile kapısı kırılmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Türkiye
Daltonlar çetesi Kıbrıs'a uzandı! Gazeteciye ölüm tehdidi
Daltonlar çetesi Kıbrıs'a uzandı! Gazeteciye ölüm tehdidi
AKP’li İlçe Başkanı’nın kızı Milli Eğitim’e atandı!
AKP’li İlçe Başkanı’nın kızı Milli Eğitim’e atandı!
Annesinin cinayetini gören çocuğun sözleri kan dondurdu: Babam tuttu dedem de bıçakladı
Annesinin cinayetini gören çocuğun sözleri kan dondurdu: Babam tuttu dedem de bıçakladı