Eskişehir-Ankara karayolunda TIR devrildi
Yayınlanma:
Eskişehir'de seyir halindeyken devrilen şeker yüklü TIR, Eskişehir-Ankara kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Eskişehir-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, şeker yüklü bir TIR devrildi ve bu durum ulaşımda kısa süreli aksamaya yol açtı.
Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolunda yaşandı. Ubeyt A. yönetimindeki 42 KR 464 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk olarak bariyerlere çarptı ve ardından devrildi.
ULAŞIMDA KISA SÜRELİ AKSAMA
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine hemen polis ekipleri sevk edildi. Polis, karayolunda güvenlik önlemi aldı.
Yaşanan kazada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, devrilen TIR ve yola dökülen yük nedeniyle Eskişehir-Ankara kara yolunda ulaşım kısa süreli aksama yaşadı. Tırın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)