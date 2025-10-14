Eskişehir-Ankara karayolunda TIR devrildi

Eskişehir-Ankara karayolunda TIR devrildi
Yayınlanma:
Eskişehir'de seyir halindeyken devrilen şeker yüklü TIR, Eskişehir-Ankara kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, şeker yüklü bir TIR devrildi ve bu durum ulaşımda kısa süreli aksamaya yol açtı.

Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolunda yaşandı. Ubeyt A. yönetimindeki 42 KR 464 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk olarak bariyerlere çarptı ve ardından devrildi.

Kütahya'da ahşap evde yangın!Kütahya'da ahşap evde yangın!

ULAŞIMDA KISA SÜRELİ AKSAMA

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine hemen polis ekipleri sevk edildi. Polis, karayolunda güvenlik önlemi aldı.

Yaşanan kazada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, devrilen TIR ve yola dökülen yük nedeniyle Eskişehir-Ankara kara yolunda ulaşım kısa süreli aksama yaşadı. Tırın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Türkiye
CHP'den 'Kooperatif Davası' tepkisi
CHP'den 'Kooperatif Davası' tepkisi
Fatih'te iki katlı metruk binada yangın
Fatih'te iki katlı metruk binada yangın