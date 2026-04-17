"Eski Tunceli Valisi Sonel gözaltına alındı" iddiasına yanıt geldi! Gülistan Doku soruşturmasında açığa alınmıştı

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Gülistan Doku soruşturması nedeniyle açığa alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in açıklamasını aktardı.

Sonel, gözaltına alındığı iddialarına yanıt verdi. Sonel, "Gözaltında değilim" dedi.

Son dakika | Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz şunları ifade etti:

"Gözaltına alındığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldığı iddiasını bizzat eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e sordum.

Sonel, 'Bana şu ana kadar böyle bir işlem bilgisi ulaşmadı. Telefonla ya da yazıyla bildirimde bulunulmadı. Gözaltında değilim' dedi."