"Eski Tunceli Valisi Sonel gözaltına alındı" iddiasına yanıt geldi! Gülistan Doku soruşturmasında açığa alınmıştı

"Eski Tunceli Valisi Sonel gözaltına alındı" iddiasına yanıt geldi! Gülistan Doku soruşturmasında açığa alınmıştı
Yayınlanma:
Gülistan Doku soruşturması kapsamında açığa alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, hakkındaki gözatlına alındı iddialarına yanıt verdi. Halktv.com.tr yazarı gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Sonel, "Gözaltında değilim" dedi.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Gülistan Doku soruşturması nedeniyle açığa alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in açıklamasını aktardı.

Sonel, gözaltına alındığı iddialarına yanıt verdi. Sonel, "Gözaltında değilim" dedi.

Son dakika | Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındıSon dakika | Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

ESKİ TUNCELİ VALİSİ: GÖZALTINDA DEĞİLİM

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz şunları ifade etti:

"Gözaltına alındığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldığı iddiasını bizzat eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e sordum.
Sonel, 'Bana şu ana kadar böyle bir işlem bilgisi ulaşmadı. Telefonla ya da yazıyla bildirimde bulunulmadı. Gözaltında değilim' dedi."

saymaz.jpg
Gazeteci İsmail Saymaz'ın X paylaşımı (17 Nisan 2026)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

