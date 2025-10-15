Eski Şişecam yöneticisine yurt dışı çıkış yasağı

Eski Şişecam yöneticisine yurt dışı çıkış yasağı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı. Kırman, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Can-Ciner soruşturmasında Kasımpaşa Spor Başkanı Mehmet Fatih Saraç ifade verdiCan-Ciner soruşturmasında Kasımpaşa Spor Başkanı Mehmet Fatih Saraç ifade verdi

Ciner Grubu'ndan Can Holding açıklamasıCiner Grubu'ndan Can Holding açıklaması

ESKİ ŞİŞECAM YÖNETİM KURULU BAŞKANINA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in belirttiğine göre; Şişecam Yönetim Kurulu eski başkanı Kırman yurt dışı çıkış yasağı verilerek serbest bırakıldı.

fg.jpg
Eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
Türkiye
İçişleri Bakanlığı Serdar Öktem için harekete geçti: Sinan Ateş ayrıntısı dikkat çekti
İçişleri Bakanlığı Serdar Öktem için harekete geçti: Sinan Ateş ayrıntısı dikkat çekti
Diyarbakır'da Rojin Kabaiş için oturma eylemi
Diyarbakır'da Rojin Kabaiş için oturma eylemi
Çekmeköy'de İETT otobüsü şoförü durağa daldı: 1 kişi öldü çok sayıda yaralı var! Görüntüler ortaya çıktı
Çekmeköy'de İETT otobüsü şoförü durağa daldı: 1 kişi öldü çok sayıda yaralı var! Görüntüler ortaya çıktı