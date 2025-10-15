Eski Şişecam yöneticisine yurt dışı çıkış yasağı
Eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı. Kırman, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Gazeteci Dilek Yaman Demir'in belirttiğine göre; Şişecam Yönetim Kurulu eski başkanı Kırman yurt dışı çıkış yasağı verilerek serbest bırakıldı.