Can-Ciner soruşturmasında Kasımpaşa Spor Başkanı Mehmet Fatih Saraç ifade verdi

İş İnsanı Turgay Ciner hakkında, Show TV ve Habertürk TV’nin de içerisinde olduğu medya grubunu Can Holding’e sattığı için kara para aklama iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Turgay Ciner’in oğlu Atilla ile Ciner Glass Anonim Şirketi’nin CEO’su Gökhan Şen tutuklandı.

Ciner Grubu olarak tanınan Park Holding’in şirketlerine TMSF el koydu.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, bu operasyon hakkında dikkat çeken bilgiler verdi.

Saymaz köşesinde; Kayyum atananlar arasında Kasımpaşa Spor'un da olduğuna dikkat çekti.

O İSİM İFADE VERDİ

Saymaz şunları ifade etti:

"Kulüp Başkanı Mehmet Fatih Saraç, 3 Ekim’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Saraç, kamuoyu tarafından yakından tanınıyor. Saraç, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaparken, 17-25 Aralık soruşturması kapsamında dinlenmişti. Bu kayıtlardan ötürü Saraç’a ‘Alo Fatih’ nitelemesi yapıldı. Neyse, günümüze dönelim… Savcılıkta Saraç’a Park Holding ile Kasımpaşa Spor’un parasal ilişkisi soruldu. Saraç, “Hiçbir ödemede imzam yoktur” diyerek, suçlamaları reddetti. Mahkemeye sevk edilen Saraç, adli tedbirle serbest bırakıldı.

Saymaz, Can-Ciner soruşturmasının Türkiye'nin en ünlü avukatları arasında yer alan ve geçtiğimiz aylarda tutuklanan Rezan Epözdemir'e uzanabileceğini dile getirdi: