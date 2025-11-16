Eski sevgilisini katledip intihar etmişti: Yasemin’i Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş

Eski sevgilisini katledip intihar etmişti: Yasemin’i Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş
Yayınlanma:
Güncelleme:
Bursa'da takip ettiği eski kız arkadaşı Yasemin Bulut’u (40) börek almak için girdiği işletmede tabancayla başından vurup intihar eden Fevzi Köksal’ın (40), Ankara’dan kente geldiği belirtildi. Köksal’ın cenazesi Ankara'ya, Bulut'un cenazesi ise toprağa verilmek üzere Samsun'a gönderildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarından merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi’nde meydana geldi.

yasemini-ankaradan-bursaya-gelip-oldurmus-1.jpg

TABANCAYLA BAŞINDAN VURDU

Sabah kahvaltı yaptığı işletmeye bir süre sonra geri dönen Fevzi Köksal, bu sırada börek almaya gelen eski kız arkadaşı Yasemin Bulut’u tabancayla başından vurdu.

Şule Çet cinayetinde skandal karara skandal paylaşım: Herkese inat hoşbuldum canımŞule Çet cinayetinde skandal karara skandal paylaşım: Herkese inat hoşbuldum canım

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Dışarı çıkan Köksal, caddede bu kez silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti. İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yasemin Bulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

yasemini-ankaradan-bursaya-gelip-oldurmus-4.jpg

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fevzi Köksal ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Köksal da yaşamını yitirdi.

yasemini-ankaradan-bursaya-gelip-oldurmus-3.jpg

Ankara’da yaşayan ve evli olan Fevzi Köksal’ın, geldiği Bursa’daki işletmede kahvaltı yapıp çıktığı, ardından da olay yeri yakınlarında kadın kuaför dükkanı işleten eski kız arkadaşı Yasemin Bulut, börek almaya gelince peşinden geri döndüğü ve burada yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiği bildirildi.

yasemini-ankaradan-bursaya-gelip-oldurmus-2.jpg

CENAZELER SAMSUN’A VE ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edilirken, Yasemin Bulut’un Samsun’da, Fevzi Köksal’ın ise Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan nakliyecilik yapan Fevzi Köksal’ın herhangi bir suç kaydının bulunmadığı belirtildi.

Kaynak:DHA

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Türkiye
Kamyonetiyle kanala devrilen alkollü sürücü yaralandı!
Kamyonetiyle kanala devrilen alkollü sürücü yaralandı!
Şanlıurfa'da inşaatta göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da inşaatta göçük: 2 işçi hayatını kaybetti