Eski MASAK Başkan Yardımcısı'ndan kritik İBB operasyonları değerlendirmesi: Suçlar delillendirilmezse MASAK raporu geçersiz olur

Eski MASAK Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak İBB operasyonlarına ilişkin bir paylaşım yaptı.

İBB operasyonlarında sona yaklaşıldığını vurgulayan Başak, iddianamenin MASAK raporları ve etkin pişmanlık ifadelerine dayandırılmasını beklediğini söyledi.

Son günlerde ortaya çıkan BDDK raporlarına ilişkin haberler hakkında da değerlendirmede bulunan Başak, iktidar medyasının raporları görmek istediği gibi verdiğini, yayımlanan rapor ile yapılan haberler arasında ciddi çelişkiler bulunduğunu belirtti.

Kamuoyuna yansıyan bilgi ve belgelere dayanarak hazırlanacak iddianameye ilişkin değerlendirmede bulunan eski MASAK Başkan Yardımcısı etkin pişmanlık ifadelerinin belgelere dayandığına dair bir bulgu olmadığını söyledi.

Dr. Başak, inceleme yapılması üzerine MASAK’a gönderilen yazılarda söz konusu belgelerden bahsedilmediğini kaydetti. Sonuç olarak, “Bu konuda iki farklı kanaatimiz vardır. Etkin pişmanlık ifadelerinde ileri sürülen bazı iddialar kanıtlanamamıştır. Bazı iddialarda ise benim de haklı olabilir mi diye düşündüğüm bazı işlemler vardır” şeklinde konuştu.

‘İKTİDAR MEDYASI RAPORLARI İSTEDİĞİ GİBİ VERİYOR’

Eski MASAK Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, İBB soruşturması hakkında hazırlanması beklenen iddianameye ilişkin öngörülerini şu ifadelerle belirtti:

“İBB operasyonlarında sona yaklaşılmıştır. An itibari ile kamuya yansıyan bilgi ve belgelerle sınırlı olarak değerlendirmelerimiz şöyledir; Bugünlerde kamuoyuna servis edilmeye başlayan BDDK raporları değerlendirmelerimiz dışında tutulmuştur. Çünkü raporların yayımlanan bölümleri ile gazetenin attığı manşet ve yaptığı değerlendirmeler ciddi çelişkiler içeriyor. İktidar medyası, raporları görmek istediği gibi vermiştir. Önceki gün bu konuda çarpıcı bir örnek paylaşmıştık. İddianamenin ağırlıklı olarak MASAK raporları ve etkin pişmanlık ifadelerine dayanacağı düşünülmektedir.

‘ÖNCÜL SUÇLAR DELİLLENDİRİLMELİ’

MASAK tarafından düzenlenen; Mali Analiz Raporlarında, kamuoyunda yoğun biçimde çarpıtıldığının aksine herhangi bir suç isnadı ve değerlendirmesi yoktur. Terörün Finansmanı (6415 s. Kanun) ile ilgili de herhangi bir tespit bulunmamaktadır. Suçtan Kaynaklı Mal Varlığı Değerlerinin Tespiti (CMK,128) ve Suç Gelirlerinin Aklanması (TCK 282) ile ilgili raporlarda ise Savcılık makamının irtikap ve rüşvet gibi iddiaları Öncül Suç olarak alındıktan sonra ağırlıklı olarak suç gelirlerinin aklandığına ve suçtan kaynaklı mal varlığının tespit edildiğine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Eğer Savcılık makamı Öncül Suçları delillendiremezse, bu raporlar da geçersiz olacaktır.

ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ HAKKINDA BELGE YOK

Etkin pişmanlık ifadelerine gelince, bu kapsamda ifade verenler birçok kişiyi rüşvet ve irtikapla suçlamış ve bu ifadeler sonrasında da birçok kişi hapse atılmıştır. Bu ifadelerin elbette ki belgelere dayanması esastır. Peki böyle midir? Savcılık makamının elinde ilgili belgelerin olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak bu iddialarla ilgili inceleme yapılmak üzere MASAK’a gönderilen yazılarda, belgelerden söz edilmemektedir. MASAK raporlarına bakıldığında da buna ilişkin kuvvetli bir tespit yoktur.

BAZI ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ KANITLANMAMIŞTIR