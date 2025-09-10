Eski HDP ilçe başkanı silahlı kavgada hayatını kaybetti

Muş'un Bulanık ilçe merkezinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay ilçe merkezinde meydana geldi. İki grup arasında başlayan bir tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada, eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca (61) ve Şeref Arslan (47) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kavgada yaralanan 3 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Burhan Koca da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti ve olayın bilançosu 3 ölüye yükseldi.

Olayın ardından Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçleri, ilçe merkezinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olay anına ilişkin görüntüler de soruşturma dosyasına eklendi. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin çok yönlü soruşturmanın sürdüğünü belirtti.